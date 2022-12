„Wir bemühen uns, alles möglichst gut zu machen“

„Krone“: Herr Landeshauptmann, ein speziell aus Ihrer Sicht sehr turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Sie werden erstmals in der Rolle als Landeshauptmann von Tirol Silvester feiern. Hätten Sie sich das an Silvester des Vorjahres vorstellen können?

Anton Mattle: Das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich ein Jahr später zu Silvester 2022 Landeshauptmann von Tirol bin. Ich habe mich in meiner Rolle als Landesrat für Wirtschaft und Digitalisierung unwahrscheinlich wohlgefühlt. Das ist ein Ressort gewesen, das wirklich auf mich zugeschnitten war. Dort habe ich auch meine Kompetenz als Unternehmer miteinbringen können. Es hat mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht. Umso überraschender war dann die Frage von Günther Platter, ob ich mir vorstellen könnte, ihm als Landesparteiobmann nachzufolgen und in weiterer Folge als Spitzenkandidat der Tiroler VP in die Landtagswahl zu gehen.