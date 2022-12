Aleksandar Milanovic ist der doppelte „Ja“-Sager

„Als wir uns kennengelernt haben, dachte Bojana, dass ich keine Zeit habe für eine ernsthafte Beziehung, da ich so viel zu tun habe“, grinst Aleksandar Milanovic. Der Footballer der Vienna Vikings hat neben seiner Berufung als Left Tackle bei den Wikingern auch noch einen Beruf, arbeitet Vollzeit als Lehrer an einer Mittelschule in Ottakring. Nun hat er am 27. Dezember gleich zweimal „Ja“ gesagt. Aleks unterschrieb für weitere zwei Jahre bei den Vikings, sagte „Ja“ zu seinem Klub, und er gab seiner Bojana am Standesamt das „Ja“-Wort.