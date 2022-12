Slapstick! Drama um Pechvogel Kathi Liensberger

„Wenn’s läuft, dann läuft’s“ besagt ein alter Skisportler-Spruch, aber wenn’s nicht läuft, dann läuft’s aber so richtig nicht - Katharina Liensberger kann ein veritabel trauriges Liedlein von dieser Lektion singen! So sehr wollte die heuer im Weltcup-Zirkus bislang eher enttäuschend agierende Vorarlbergerin im Nachtslalom am Semmering die Trendwende erzwingen - und dann war ihr Rennen bereits nach wenigen Sekunden des 1. Durchganges durch einen schlimmen Patzer zerstört …