Mayer-Rücktritt: Auch Rainer „im falschen Film“

Rainer Pariasek ist auch schon ein paar Tage im Geschäft. „Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen, fühlte mich wie im falschen Film“, erzählte der ORF-Moderator, bei dem Matthias Mayer am Donnerstag in der Früh wie aus dem Nichts live auf Sendung seinen Rücktritt bekannt gab.