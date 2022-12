Kurios! Verirrter Hund stoppt Super-G in Bormio

Was für ein Weltcup-Tag in Bormio - erst sorgt der Rücktritt von Matthias Mayer regelrecht für Schockwellen im Ski-Zirkus, danach brennt der schweizerische Superstar Marco Odermatt einen Gala-Lauf in den italienischen Dezember-Schnee und dann DAS: Ein Hund verirrt sich auf die Stelvio, was kuriose Szenen mit sich bringt …