Das wird für Kroatien im neuen Jahr anders werden

Ab dem 1. Jänner 2023 ist es für Kroatien so weit: Das Land tritt als 27. Staat dem Schengenraum bei. An diesem Tag fallen die bisherigen Kontrollen an den Landesgrenzen mit Slowenien und Ungarn sowie an der Seegrenze mit Italien weg. Zudem führt das jüngste EU-Mitglied den Euro ein. Die bisherige Landeswährung, die Kuna, wird durch die europäische Gemeinschaftswährung ersetzt.