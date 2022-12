Verbringen Sie Weihnachten im Kreise der Familie?

Es ist so weit, die Weihnachtsfeiertage sind da, und mit ihnen ein so manch lang ersehntes Familienzusammentreffen mit reichlich Weihnachtskeksen, Geschenken und Liedersingen. Natürlich feiert nicht jeder gleich und gar traditionell - andere bevorzugen beim Gedanken an Familienfeiern dann noch die Besinnlichkeit im kleinen Kreis oder auch mal woanders als Zuhause. Feiern Sie Weihnachten im Kreise Ihrer Familie? Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!