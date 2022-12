„Nicht genug Geld“: Warum Arnautovic-Deal platzte

Fan-Liebling in Bologna

Auch im Sommer 2022 stand Arnautovic offenbar kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Der 33-Jährige hätte es vielleicht bereut. Nicht nur, weil er auf Platz zwei der Torschützenliste in der Serie A liegt. In Bologna ist der ÖFB-Star der Liebling der Tifosi.