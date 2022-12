Auch ein Scheich blitzte bei Austria Klagenfurt ab

Gespart wurde so beim Trainingslager: Von 21. bis 28. Jänner geht’s ins nur 240 km entfernte Moravske Toplice (Slo). Wo man das „Vivat Superior“-Hotel und die beheizten Naturrasenplätze exklusiv für sich hat. Auf einen Camp-Organisator verzichtete man jedoch, Teammanager Sandro Zakany muss schuften. „Es war so einfacher und günstiger“, so Imhof, der in Slowenien zwei Tests absolvieren will. Auch ein dreitägiges Teambuilding in Kleinkirchheim soll wieder steigen. Die Vorbereitung startet nun schon am 4. Jänner – mit Ersatz-Goalie Marcel Köstenbauer, der von der Leihe von Viktoria Berlin zurückkehrt.