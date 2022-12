Drama vor Disco: Schlagring nahe Tatort gefunden

Von Anfang an konzentrierten sich die Ermittlungen nach der Attacke auf einen 18-jährigen Syrer. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft, war bisher aber nicht geständig. Jetzt dürfte ein weiterer entscheidender Durchbruch in den Erhebungen gelungen sein. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein zweiter Beteiligter festgenommen, der auf den Familienvater eingeschlagen haben könnte.