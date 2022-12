Prügel vor Disco: Zweiter Verdächtiger verhaftet

Dramatische Entwicklungen im Fall des verstorbenen Familienvaters (42), der bei einem Discobesuch im Burgenland Opfer einer Prügelattacke geworden ist: In der Nacht auf Donnerstag klickten nach Informationen der „Krone“ für einen zweiten Verdächtigen die Handschellen. Der Verhaftete soll bereits Anfang Juli in eine Messerstecherei in der Mattersburger Innenstadt verwickelt gewesen sein.