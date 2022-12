Aus Ukraine geflohen: Profi-Traum lebt bei Rapid

Spieler des Monats

Spaß hat Danylo offenbar. Seit August jagte er in Grün-Weiß dem runden Leder hinterher. Schon nach wenigen Wochen wurde er zum „Spieler des Monats“ in der Akademie gekürt, mittlerweile klappt es auch mit der Verständigung per Deutsch ganz gut. Kindermund tut freilich Wahrheit kund. „Das Leben in Wien geht so. Wenn ich könnte, würde ich in die Ukraine zurück. Zwei meiner Freunde sind jetzt in Italien, zwei in Spanien und einige sind dort (in Ukraine) geblieben“, sagte Danylo einer Reuters-Journalistin.