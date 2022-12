Informierte Diabetiker haben bessere Werte

Bewegung ist das beste Medikament. Und noch dazu gratis. Die Wirkung, etwa in Bezug auf Diabetes, konnte mittlerweile eindeutig bewiesen werden. Schon 30 Minuten locker walken, radfahren, wandern oder einfach nur schnell gehen in den Alltag eingebaut, senkt den Blutzuckerspiegel und verbessert die Insulinwirkung. Insgesamt sollte man laut Experten auf 2,5 Stunden Bewegung in der Woche kommen. Die Muskelzellen optimieren ihre Arbeit, Glukose wird besser abgebaut, Gewicht reduziert, die Herzleistung verbessert. Man profitiert als bereits diagnostizierter Diabetiker genauso davon wie ganz besonders im Vorfeld der Erkrankung.