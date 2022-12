ManUnited souverän im Viertelfinale des Ligapokals

Klopp trifft auf „Skyblues“

Christian Eriksen brachte Manchester United in der 27. Minute in Führung, ehe Marcus Rashford in der 57. Minute zum 2:0-Endstand erhöhen konnte. Am Donnerstag folgt das Duell zwischen Liverpool und dem Tabellenzweiten Manchester City. Während für die „Citizens“ nach wie vor der Premier-League-Titel das große Ziel ist, konnten die „Reds“ bislang noch nicht wirklich Fahrt aufnehmen. Mit Rang sechs liegt das Team von Trainer Jürgen Klopp aktuell außerhalb der Europacup-Plätze.