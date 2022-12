Frankreich-Stars übel beleidigt: Bayern reagiert

Coman war am Sonntag im mit 2:4 verlorenen Elferschießen in Lusail als zweiter Schütze seines Teams angetreten und an Goalie Emiliano Martinez gescheitert, Tchouameni hatte daraufhin als Nummer drei gar das Tor verfehlt. Wie krone.at berichtete, wurden sie nach ihren Fehlschüssen Opfer rassistischer Beschimpfungen. Auf den Instagram-Profilen der Franzosen gab es nach der Partie zahlreiche Affen-Emojis in den Kommentaren. Hinzu kamen auch noch weitere rassistische Beleidigungen.