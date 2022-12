Baustopp für Luxus-Hotels in Bad Gastein beantragt

Risse in der Fassade, Risse in den Wohnungen, Wasser im Keller. Die Schäden am Straubingerplatz 1 sind riesig. Wohl der Grund: Bauarbeiten an der touristischen Zukunftshoffnung von Bad Gastein. Die Nachbarn der Baustelle des Luxushotels am historischen Straubingerplatz mitten im Zentrum sind seit Baustart im Frühjahr 2021 stark in Mitleidenschaft gezogen. Die „Krone“ berichtete mehrfach darüber.