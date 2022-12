Ligen-Verband kritisiert FIFA für Kalender-Plan

Das World Leagues Forum (WLF), ein weltweiter Verband von mehr als 40 Fußball-Profiligen, hat die FIFA für die in Katar angekündigten Kalenderreformen scharf kritisiert. „Diese Entscheidungen wurden einseitig getroffen, ohne Rücksprache, geschweige denn Zustimmung, von denen, die direkt davon betroffen sind: den Ligen, ihren Mitgliedsvereinen, den Spielern und Fans“, hieß es in einer Mitteilung des WLF am Freitagabend.