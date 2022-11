Peinlicher Infantino-Auftritt: Tiefpunkt erreicht

Der Präsident wies die Kritik an der WM scharf zurück, warf den Medien Scheinheiligkeit vor, prangerte eine Doppelmoral an - und stellt sich klar auf die Seite des Gastgebers: „Für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen!“ Vieles hört sich nach Worthülsen an, vieles dürfte Infantino, der im Wüstenstaat einen Nebenwohnsitz hat, völlig ernst meinen. Für etliche Katar-Kritiker steht allerdings fest: Der Tiefpunkt ist bereits vor dem Anpfiff des ersten Spiels erreicht.