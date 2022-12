Klum-Gatte Tom Kaulitz schon wieder im Krankenhaus

In dem Podcast der Zwillinge, „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“, sprechen die Brüder über intime Details wie dem Klo-Gang, Hangovers oder One-Night-Stands und lassen ihre Zuhörer daran teilhaben. Immer wieder spricht Tom aber in letzter Zeit von Arztbesuchen und versetzt damit die „Kaulquappen“, wie sich die Podcast-Hörer nennen, in Sorge.