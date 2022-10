„Sexiest Vegetarian“ Bill Kaulitz hat Fleisch-Lust

Der 33-Jährige ist auch nach zwölf Jahren in den USA ein großer Fan der deutschen Küche. „Ich liebe natürlich das ganze deutsche Essen. So Schnitzel und Bauernfrühstück und alles, was es mit Kartoffeln gibt. Und Weißwurst und Schwarzbrot. Die ganzen Backsachen sind in Amerika ehrlich gesagt überhaupt nicht gut“, sagte Kaulitz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.