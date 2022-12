Nach Streit mit Verband: Weratschnig gibt Comeback

Das Ziel? „Wir starten bei der Weltmeisterschaft im Juni in Augsburg im Regatta-Sprint“, freut sich Weratschnig, die mit Valentina im Jänner das erste Trainingslager in Solkan (Slo) absolvieren wird. „Aber eine Rückkehr in das Slalom-Einzelboot schließe ich komplett aus!“, betont Nadine. Das Sport- und Ethik-Studium in Klagenfurt habe nämlich nach wie vor Priorität.