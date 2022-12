Der leise WM-Abschied von Frau Stéphanie Frappart

So laut das Getöse um das erste WM-Spiel unter der Leitung einer Frau war, so heimlich, still und leise erfolgte deren Abreise: Stéphanie Frappart, die in der Vorrunde die Partie Deutschland gegen Costa Rica geleitet hatte, ist schon wieder daheim, einen zweiten WM-Einsatz gibt es für sie nicht. Obwohl nicht wenige sogar geglaubt hatten, dass Frau Frappart eine heiße Kandidatin für das Endspiel ist ...