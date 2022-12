Shopping-Wochenende: am Weg zum Vor-Corona-Niveau

Ruhigerer Feiertag, ab Freitag ging‘s rund

„Wir überlegen aber auch, ob wir im kommenden Jahr am Marienfeiertag geschlossen halten“, sagt Martina Weinhandl vom Grazer Traditionskaufhaus Klammerth. Denn am 8. Dezember war es dort noch etwas ruhiger: „Man merkt, dass die Menschen bewusster mit dem Feiertag umgehen.“ Dafür tummelte es sich bei den Händlern vor allem am Freitag und Samstag. Weinhandl erfreute sich vor allem an diesen beiden Tagen am Weihnachtsgeschäft.