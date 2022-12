Die letzte Filmklappe für Graz?

Offener Brief an Politik

Fachvertreter der Branche fürchten einen Kahlschlag und wandten sich in einem offenen Brief nun an die Politik. In einer herausfordernden Zeit kämpfe die Kreativszene ohnehin schon ums Überleben. „Aber auch die nationale und internationale Sichtbarkeit von Graz wird massiv reduziert, was Auswirkungen auf den Tourismus hat. Der Stadt entgehen enorme Einnahmen durch nicht stattfindende Produktionen“, heißt es in dem Schreiben. Die im Vorjahr eingesetzten Mittel der Film-Commission Graz von 281.000 Euro hätten immerhin einen wirtschaftlichen Effekt von 1.392.000 Euro ausgelöst. „Die Produktionen sind auch Wirtschaftsfaktor“, appelliert Riegler. Er spielt den Ball an Bürgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Ebner (beide KPÖ) weiter, die drastische Kürzung des Budgets noch einmal zu überdenken.