Ulbing/Prommegger im Mixed-Bewerb Zweite

Prommegger entschuldigte sich nach dem Finale bei Ulbing für den Torfehler. „Während der Fahrt habe ich den Fehler aber gar nicht wahrgenommen, da ist alles viel zu schnell gegangen“, sagte der Routinier. Die Kärntnerin Ulbing war dennoch zufrieden: „Mit einem zweiten Platz in die Saison zu starten, ist richtig cool.“ Am Sonntag (10.00 Uhr/live ORF Sport +) stehen in Winterberg noch Parallelslaloms im Einzel auf dem Programm.