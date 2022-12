Spanien-Teamchef Enrique muss seinen Hut nehmen

Luis Enrique darf nach dem frühen WM-Aus nicht als Nationaltrainer von Spanien weitermachen. Dies teilte der spanische Verband RFEF am Donnerstag mit. Der 52-Jährige wird durch den bisherigen U21-Coach Spaniens Luis de la Fuente ersetzt. Luis Enrique war bei der Weltmeisterschaft in Katar im Achtelfinale mit dem Titelkandidaten Spanien im Elfmeterschießen (0:3) an Marokko gescheitert.