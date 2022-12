WM-Aus! Spanier versagen vom Elferpunkt

Marokko macht nach einem Elfer-Krimi gegen Spanien den historischen Aufstieg ins WM-Viertelfinale perfekt! Der erste Spanier am Elferpunkt ist Pablo Sarabia, der die Kugel an den rechten Pfosten schießt. Dann scheitert Carlos Soler nach schwachem Anlauf an Marokko-Keeper Bounou. Als ob das noch nicht genug wäre, ist ausgerechnet Kapitän Busquets der letzte Pechvogel vom Punkt. Der Mittelfeldstratege will den Ball ins untere linke Eck manövrieren, doch erneut ist es Bounou, der seinen Kasten sauber hält.