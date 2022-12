Wirbel um Wunde im Gesicht von Kroatiens Kovacic

Kroatiens Fußball-Nationalspieler Mateo Kovacic hat sich nach eigener Aussage im Fitnessstudio im WM-Quartier in Doha verletzt. So erklärte der 28-jährige Mittelfeldspieler von Chelsea am Mittwoch seine Schürfwunden im Gesicht, die er zuletzt noch nicht hatte. Sein Einsatz am Freitag im Viertelfinale gegen Rekord-Weltmeister Brasilien (16 Uhr) ist aber nicht gefährdet.