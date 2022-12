Kleine Geschäfte sind für 8. Dezember gerüstet

Am 8. Dezember nicht aufsperren? Undenkbar für due Betreiber von kleinen Geschäften, die sich den Feiertag im Weihnachtsgeschäft nicht entgehen lassen wollen - und können. So wie etwa Petra und Peter Winkler mit ihrem „Zimmer Kuchl Kabinett“ in Linz oder Silvia Simonlehner mit ihrem „Papierflieger“ in Mondsee.