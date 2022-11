Mehrheit der Supermärkte bleibt am 8. Dezember zu

Am 8. Dezember, dem Marienfeiertag, haben Drogerien und Supermärkte in Österreich die Wahl, ob sie aufmachen oder nicht. Der Großteil der heimischen Supermärkte und Drogerien bleibt heuer an diesem Tag geschlossen, darunter erstmals auch die Mehrheit der Bipa-Filialen. Offen bleiben nur Standorte der Drogeriekette mit einer sogenannten Betriebspflicht, wie etwa in Einkaufszentren oder Bahnhöfen, teilte der Rewe-Konzern in einer Aussendung mit.