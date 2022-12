Hofreitschule kaufte Skandal-Hengst zurück

Bereits in jungen Jahren ausgemustert

Der 2008 geborene Zuchthengst war bereits in jungen Jahren - wie auch viele andere Zuchtpferde im Gestüt Piber - bei der Selektion der Junghengste ausgemustert worden, weil zu erwarten war, dass dieser weder den Ansprüchen als zukünftiger Zuchthengst noch zur zukünftigen Verwendung in den Vorstellungen der Spanischen Hofreitschule entsprechen werde, informierte die Hofreitschule. 2013 hatte die Spanische Hofreitschule „Maestoso Fantasca-67“ an die Tochter ihres Aufsichtsratsvorsitzenden verkauft, der in weiterer Folge auf Kosten der Hofreitschule ausgebildet wurde. Der Hengst war nun doch für den Einsatz in der Spanischen Hofreitschule geeignet, er kam bis dato in 182 Vorstellungen zum Einsatz.