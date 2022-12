Vandalen wüteten in Krampusnacht auf einer Weide

Angst um ihre Tiere

Ihre Tiere waren in der Nacht zum Glück nicht auf dem Weideplatz untergebracht, dürften in ihrem Unterstand aber viel von der Tat mitbekommen haben. Die Besitzerin erstattete Anzeige bei der Polizei, die seither allabendlich zur Kontrollfahrt auf den Weideplatz ausrückt. Der entstandene Schaden dürfte in etwa 6000 Euro betragen.