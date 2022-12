Jetzt Hilferuf der Wiener Einbürgerungsbehörde

2015-Flüchtlingswelle schlägt nun voll ein

Darin heißt es: Die MA 35 habe im Jahr 2021 10.586 Einbürgerungen durchgeführt, welches ein Anstieg im Vergleich zu 2020 (3635 Personen) von 191 Prozent ist. Mit Stand 2021 leben mehr als 621.727 Nichtösterreicher in Wien, die in den Zuständigkeitsbereich der MA 35 fallen. Die Fluchtbewegung in den Jahren 2015 und 2016 führten und führen zu steigenden Anträgen bei der MA 35. Eine Abschwächung dieses Migrationstrends sei derzeit nicht absehbar.