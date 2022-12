ÖSV hadert: „Das dürfen wir uns so nicht erlauben“

Die beiden dominieren derzeit nach Belieben, gewannen alle fünf Saisonrennen. Kilde drei, Odermatt zwei. „Sie fahren außergewöhnlich gut - so weit sind wir mit unseren Läufern nicht, das muss ich ehrlich zugeben“, meint ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer. Was die beiden auszeichnet? „Sie bewegen sich am Limit, machen aber keine Fehler.“ Das gelang Österreichs Athleten in Beaver Creek nicht, am Ende stand gar ein Wochenende ohne rot-weiß-roten Podestplatz. „Klar, da haben wir uns mehr erwartet“, sagt Pfeifer. In der Abfahrt hatten Matthias Mayer (4.) und Vincent Kriechmayr (5.) großes Wind-Pech. Im Super-G hingegen waren die äußeren Bedingungen für alle gleich, unterliefen den ÖSV-Stars zu viele Patzer.