Super-G der Herren in Beaver Creek ab 18 Uhr LIVE

So stellte er die Speed-Ski gestern in den Keller, fuhr nach Copper Mountain, um gemeinsam mit Trainer Paul Schwarzacher Slalom zu trainieren. Denn bei all der neu gewonnenen Speed-Leidenschaft soll die Kernkompetenz nicht zu kurz kommen „Ich habe keine Angst, dass Riesentorlauf oder Slalom darunter leiden, habe immer wieder Technik-Training eingeschoben“, so Schwarz. Kommende Woche startet er dann bei den Technik-Rennen in Val d’lsère. Danach ist der Super-G in Gröden eingeplant: „Das hängt aber davon ab, wie es hier läuft.“ Also, ob sich die in Speed investierte Zeit ausgezahlt hat.