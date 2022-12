Bitter! Ski-Ass Walder muss seine Saison beenden

Kärntens Speedspezialist Christian Walder wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. Nach Platz 30 beim Weltcup-Super-G in Lake Louise (Kan) und beim Training in Beaver Creek (US) wurden seine Rückenschmerzen immer größer. Bei einer Untersuchung bei Michael Gabl im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck hat man sich jetzt zur Bandscheiben-Operation entschlossen.