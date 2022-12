Allhaming ist fürs Weihnachtsgeschäft „aufgewärmt“

Die erste Belastungsprobe nach dem Ausbau des Post-Logistikzentrums in Allhaming wurde bestanden. „Wir hatten eine arbeitsreiche Woche, aber es ist toll gelaufen“, zog Andrea Pilz-Kapfinger, Regionalleiterin der Logistikzentren in Oberösterreich und in der Steiermark, mit Blick auf die abgewickelten Pakete rund um die Rabattschlacht der vergangenen Wochen, Bilanz.