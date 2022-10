Salvini beklagt sich über Tiroler Lkw-Fahrverbote

Der neue italienische Verkehrsminister und Vizepremier Matteo Salvini hat am Montag ein telefonisches Gespräch mit EU-Verkehrskommissarin Adina Valean geführt. Der Minister und Chef der rechten Regierungspartei Lega stellte die Grundlinien des italienischen Regierungsprogramms in Sachen Verkehr und Infrastruktur vor und sprach auch die Frage der seiner Ansicht nach „einseitigenTirolerFahrverbote“ an, wie Salvinis Ministerium in einer Presseaussendung mitteilte.