Verkehr gilt in Tirol weiter als Emissionsgigant

„Der Lkw-Verkehr in und durch Tirol verursacht nicht nur viel Lärm, Staus und Straßenschäden, sondern treibt auch den CO₂-Ausstoß in die Höhe“, erklärt VCÖ-Expertin Mosshammer. Mit insgesamt 1,7 Millionen Tonnen sei der CO₂-Ausstoß von Personen- und Güterverkehr um 649.000 Tonnen höher als im Jahr 1990. Zum Vergleich: Die Landwirtschaft habe ihre Emissionen in diesem Zeitraum um 81.000 Tonnen verringert, die Abfallwirtschaft um 255.000 Tonnen und die Industrie um 281.000 Tonnen.