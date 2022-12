Konzerttickets für Charlie Winston gewinnen!

Der Brite gesteht in „Exile“, einem der neuen Songs, dass er sich eigentlich nicht mehr als britischer Staatsbürger fühlt. „Ich bin ‘Frenglish‘ geworden. Ein Gefühl, das der Brexit verstärkt hat. Meine Frau ist Französin, ich lebe in Frankreich, und mein Publikum ist hauptsächlich in Europa ansässig. Ich war lange frustriert, in Großbritannien nicht anerkannt zu werden. Aber das ist jetzt eines der Elemente der Akzeptanz, von denen dieses Album so geprägt ist.“