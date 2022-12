Alles Warmduscher? Das macht Eiseskälte mit uns

Die kommenden Tage werden eiskalt in Österreich! Unterleiberl, Pullover, Schal, Daunenmantel, Handschuhe, Haube - so schützen wir uns im Winter vor der Kälte im Freien. Und dann gibt es trotzdem Menschen, die sich all dessen entledigen und freiwillig ein Bad in der Natur nehmen. So auch „Krone“-Redakteurin Clara Milena Steiner, die sich fragt: Wie kalt ist eigentlich kalt? Und welche Vorteile kann es haben, sich im Winter ins eiskalte Wasser zu stürzen? Was das mit dem Körper macht und warum wir Kälte überhaupt empfinden, weiß Mit-Tester und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien.