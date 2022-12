9-Jährige in Tirol von Pkw gestreift und verletzt

Pkw-Lenker dort nun Anzeige

Der Lenker blieb nicht stehen. „Das Mädchen sah, dass der Pkw bei einem Gebäude in Heiterwang parkte und erzählte den Vorfall am Abend ihrer Mutter“, berichtet die Exekutive. Bei einer anschließenden Nachschau stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Pkw eines 61-jährigen Österreichers handelt. Am Samstag erstatteten die beiden dann die Anzeige bei der Polizeiinspektion in Bichlbach. Dem Pkw-Lenker drohnt nun wohl eine Anzeige.