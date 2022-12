Pilotenfehler führte wohl zu „Geisterflug“-Absturz

Der rätselhafte Absturz eines Privatflugzeugs vor der lettischen Küste, bei der vier Menschen ums Leben kamen, beschäftigt seit Wochen Ermittler in Lettland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Kanada, USA und Spanien. Der 72-jährige Pilot der in Österreich registrierten Cessna 551, die in Spanien gestartet und auf dem Weg nach Köln war, meldete 45 Minuten nach dem Start ein Problem mit dem Kabinendruck. Wenig später hatte die Flugsicherung keinen Kontakt mehr zum „Geisterflug“. Nun liegt ein Zwischenbericht zum Unfall vor. In diesem ist von einem Fehlverhalten des Piloten die Rede, welches wohl zum Absturz geführt hat.