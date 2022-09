Video von Irrflug der „Geister-Cessna“ aufgetaucht

Nach dem rätselhaften Absturz eines in Österreich registrierten und auf ein deutsches Unternehmen zugelassenen Flugzeugs in der Ostsee geht die fieberhafte Suche nach der „Geister-Cessna“ und ihren Insassen auch am Dienstag weiter. In den sozialen Netzwerken kursiert nun ein Video, das den Einsatz eines Kampfjets zeigt, der den Irrflug teils eskortierte.