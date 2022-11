Dänen-Coach Hjulmand: „Bin unheimlich frustriert!“

Mathew Leckie (Australien-Stürmer/Torschütze): „Wir sind einfach unheimlich stolz. Das ist eines der wichtigsten Tore, die ich je gemacht habe. In diesen Momenten denkt man nicht viel nach. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen aus dieser Gruppe aufsteigen, natürlich haben einige daran gezweifelt. Heute haben wir gezeigt, dass sie sich geirrt haben. Es ist nicht so, dass das Team mit den besten Einzelspielern am Papier immer gewinnt. Es hat bei dieser WM schon einige Überraschungen gegeben. Wenn du härter arbeitest als der Gegner, kannst du viel bewegen. Wir glauben als Gruppe daran, dass wir am besten sind, wenn wir zusammenarbeiten. Das Wichtigste ist jetzt die Erholung, wir haben irrsinnig hart gearbeitet heute. Jetzt wollen wir noch ein paar andere zu Fall bringen.“