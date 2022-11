Australien vs. Dänemark um Aufstieg ab 16 Uhr LIVE

Australien geht am Mittwoch (16.00 Uhr/live sportkrone.at) in ungewohnter Rolle ins abschließende Gruppe-D-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Gegen Dänemark haben die „Socceroos“ das Schicksal in eigener Hand, mit einem Sieg gegen Dänemark wäre der zweite Achtelfinaleinzug nach der WM 2006 perfekt. Selbst ein Remis würde reichen, wenn Tunesien im Parallelspiel die bereits fix weitergekommenen Franzosen nicht schlägt. Mit dem Live-Ticker sind Sie HIER mit dabei!