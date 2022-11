Villacher Frauenmord: Täter steht vor dem Richter

Serie von Frauenmorden in Österreich

Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig und gab Eifersucht als Tatmotiv an. Dieser Fall reiht sich leider nahtlos in die Serie von Frauenmorden, die immer wieder in Österreich geschehen. Alleine heuer wurden schon 28 Frauen ermordet und 25 entgingen knapp einem Mordversuch.