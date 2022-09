Villacher Frauenmörder wird der Prozess gemacht

Prozess steht demnächst an

In knapp zwei Wochen muss er sich wegen Mordes vor Richter Gerhard Pöllinger und den Geschworenen in Klagenfurt verantworten. Der junge Mann habe die Bluttat gestanden, heißt es. Ein Streit um ihr spätes Nachhausekommen und um ein Handy sei eskaliert, da habe er Rot gesehen. Opfer wie der mutmaßliche Täter stammen aus Rumänien, beide waren im Rotlichtmilieu zwischen Arnoldstein und Villach angesiedelt. Das ändert aber nichts daran, dass Madalina sterben musste, weil sie eine Frau war, deren Verhalten einem Mann nicht passte.