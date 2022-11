Kraken und Kings liefern sich irres Torfestival

Zwischenzeitlich stand es in Los Angeles 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 und 8:8. Schon nach zwei Dritteln lautete der Spielstand 8:6 für die Kraken, und der NHL-Rekord von 21 Toren in einer Partie schien in Reichweite. Erst 20 Mal gab es im nordamerikanischen Profi-Eishockey eine Partie mit mehr Toren als am Dienstag, zuletzt beim 10:8 der San Jose Sharks gegen die Pittsburgh Penguins in der Saison 1995/1996.