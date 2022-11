Kurzbesuche auf dem Dornbirner Christkindlemarkt

„Wir sind der Spittelberg von Vorarlberg", meint Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann mit einem Augenzwinkern - und liegt damit gar nicht so falsch. Zwar schlängelt sich der Weihnachtsmarkt der Messestädter nicht durch enge Gassen, Kunsthandwerk ist aber ebenso wie in Wien geboten. In einem eigenen Eck hinter der Martinskirche befinden sich separate Stände, an denen die künstlerische Kostbarkeiten feilgeboten werden.